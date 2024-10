Meteo Italia, nuovo maltempo a fine mese?

Il maltempo arriverà nel meridione nella serata di oggi e nella giornata di domani per andare via domenica.

Da lunedì un temporaneo ritorno alle giornate soleggiate. E poi?

Secondo MeteoLive, l’alta pressione sull’Italia potrebbe avere vita breve.

Infatti, la struttura altopressoria sul finire del mese dovrebbe dividersi in due tronconi. Una parte si rinforzerà sull’Atlantico, mentre un secondo troncone migrerà verso est in direzione dell’Europa orientale. In mezzo si verrà a creare una blanda depressione che sarà artefice di tempo perturbato che tenderà a concentrarsi progressivamente al centro e al sud.

Domenica 27 e lunedì 28 potrebbe arrivare anche il primo freddo della stagione!