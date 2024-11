Meteo Italia, la prossima settimana sarà molto dinamica!

La prossima settimana sull’Italia sarà molto dinamica: vediamo nel dettaglio di 3BMeteo

Lunedì tempo instabile sulle nostre regioni tirreniche, dalla Toscana alla Campania. Sul resto d’Italia il tempo si manterrà ancora stabile, con prevalenza di condizioni più soleggiate, ma anche con nebbie nelle ore più fredde in Val Padana.

Martedì piogge o rovesci su gran parte delle nostre regioni tirreniche e sulla Sardegna occidentale. Nel frattempo un fronte freddo pilotato dal vortice nord europeo dovrebbe avvicinarsi alle Alpi, generando le prime nevicate sulle zone occidentali.

La tendenza meteo da mercoledì:

L’ampia area vorticosa presente sull’Europa centro-settentrionale cercherebbe di conquistare con maggior decisione le latitudini mediterranee, determinando tempo instabile soprattutto su Alpi e regioni tirreniche, con una fase spesso piovosa e ventosa e con nevicate in arrivo sui rilievi alpini. E’ incerta però l’evoluzione per la parte conclusiva della settimana, a causa della distanza temporale. Non è ancora chiaro infatti se il flusso atlantico riuscirà a scorrere ancora alle basse latitudini europee o se verrà respinto verso nord da un’eventuale risalita dell’anticiclone, al momento non esclusa.