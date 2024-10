Meteo Italia, confermato il calo termico tra fine ottobre ed inizio novembre

Arrivano sempre più conferme sul meteo dei prossimi giorni: una stoccata quasi invernale arriverà in Italia tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre!

La principale conferma arriva dal sito di MeteoLive.

Non solo: le piogge (e le nevicate in Appennino in media oltre i 1500-1700 metri) colpiranno soprattutto il centro e il sud, in modo particolare il medio-basso Adriatico e il meridione peninsulare.

Scenario favorevole, in termini di piogge, alla Puglia.

Quasi assenti le piogge al nord, ad eccezione dell’Emilia Romagna; piogge poco probabili anche sulla Sardegna orientale.

Anche all’inizio di novembre l’alta pressione dovrebbe essere relegata al nord e a parte del centro: correnti fresche saranno presenti invece al meridione dove il tempo sarà più instabile con rischio di qualche rovescio o temporale specie nelle aree estreme e sulla Sicilia.