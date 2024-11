Meteo Italia, caldo anomalo anche a fine mese?

Secondo Raffaele Laricchia di MeteoLive, non sono tramontate le possibilità di un caldo anomalo a fine mese.

Il finale di Novembre potrebbe riservarci sorprese una dopo l’altra e sbalzi termici a dir poco clamorosi, passando da sussulti tardo-estivi ad altri pienamente invernali.

Dopo l’ondata di freddo, sempre più probabile, in arrivo dal 20 novembre, l’ultima simulazione del modello americano GFS propone un clamoroso ritorno dell’anticiclone sub-tropicale, provvisto di aria fin troppo calda per il periodo.

Eloquenti le anomalie previste tra 27 e 30 Novembre. In Francia si intravedono picchi di 14°C sopra la media, ma anche in Italia non si scherza, con anomalie di quasi 10-12°C. Insomma sarebbe un’autentica ondata di caldo fuori stagione, fortunatamente molto distante nel tempo e quindi suscettibile di cambiamenti.