Meteo Italia, arrivano conferme! Freddo quasi invernale a fine mese

Il caldo estivo deve ancora arrivare, ma è già con le valigie in mano: nel prossimo fine settimana è in arrivo aria fredda per il periodo!

La conferma arriva oggi da MeteoLive: l’ultimo fine settimana di settembre si annuncia pienamente autunnale sulla nostra Penisola. Le correnti occidentali o sud-occidentali miti che stanno interessando la nostra Penisola, verranno sostituite da aria decisamente più fredda di provenienza nord atlantica. Oltre ad un generale calo delle temperature avremo acquazzoni sparsi che sulle Alpi potrebbero essere nevosi già sopra i 1800-2000 metri.

Si comincerà da venerdì nelle regioni del Nord, ma entro domenica 29 settembre l’aria fredda raggiungerà anche il resto d’Italia.