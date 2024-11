Meteo Italia: anticiclone ko? Ecco quando (forse)

MeteoLive prevede uno scacco matto al poderoso anticiclone che ci accompagna da giorni.

Secondo il noto sito meteo, i modelli ipotizzano una sorta di scacco matto all’anticiclone intorno al 10 novembre per l’inserimento di un vortice freddo dall’est europeo, che evolverà in goccia fredda in grado di minare la stabilità dell’anticiclone, sfondando poi anche ad ovest e favorendo un contatto ad ovest con le correnti perturbate di origine atlantica.

Ma la situazione, ad oggi, è ancora incertissima, ma nonostante lo scetticismo dei giudizi complessivi dei principali modelli matematici, l’ipotesi “goccia fredda” vagante da est è ancora quella che gli addetti ai lavori ritengono una via d’uscita non certamente da trascurare.