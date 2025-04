[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Meteo ipotesi: pioggia nella settimana di Pasqua?

Già dal fine settimana delle Palme il tempo potrebbe cominciare a guastarsi a partire dalle regioni centrali, segnale di un cambio significativo della circolazione atmosferica con inserimento di aria progressivamente più umida da sud ovest, che segnalerà la profonda modifica dell’assetto barico sull’Europa.

Lo scrive MeteoLive.

Questa circolazione rimarrebbe abbastanza bloccata nel periodo 14-19 aprile, mentre per la domenica di Pasqua potrebbe esserci un miglioramento almeno parziale. E’ presto però per entrare in un simile dettaglio, considerata la distanza temporale.