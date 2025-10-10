Meteo inverno 25/26, le prime proiezioni
Sono arrivate le prime anticipazioni del Centro Europeo sull’Inverno 2025/2026 illustrate da IlMeteo.it.
In Europa, a causa degli effetti, seppur marginali, della Niña, l’inverno potrebbe essere condizionato da un clima rigido, con temperature inferiori alla media e frequenti nevicate, soprattutto nell’Europa centro-settentrionale. Questo accade perché, in presenza della Niña, si possono creare configurazioni di alta pressione nell’Atlantico settentrionale che favoriscono l’afflusso di masse d’aria fredda dalla Russia verso il continente europeo.
In generale, la Niña contribuisce ad aumentare l’instabilità del sistema climatico, rendendo più probabili gli eventi estremi, tra cui ondate di freddo, forti nevicate e sbalzi improvvisi di temperatura. Non si tratta quindi di un fenomeno che garantisce un Inverno gelido in ogni parte del mondo, ma piuttosto di una condizione che accresce le probabilità di avere un Inverno più dinamico, con forti contrasti e fasi di freddo intenso, anche in presenza di un riscaldamento globale in atto.
In conclusione, non si possono escludere periodi di freddo intenso, anche se magari non di lunga durata.