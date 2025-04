[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Meteo, in Puglia torna la primavera

TEMPERATURE IN AUMENTO E RINFORZO ANTICICLONICO. RITORNA LA PRIMAVERA.

Parentesi fredda ai titoli di coda, temperature in lento ma costante aumento da domani, grazie al rinforzo anticiclonico dei prossimi giorni. Termiche massime che da #domenica potranno superare i 21°C con ventilazione che si disporrà dai quadranti meridionali. La primavera ritorna prepotente, ma intanto godiamoci qualche altra ora d’aria frizzante che risulterà ancora fredda durante le ore serali. Piogge che sulla Puglia per adesso andranno in ferie.

