Meteo: il Natale sarà mite?

Si ritorna a parlare di Natale mite, come al solito, e stavolta lo fa IlMeteo.it

Ad oggi è certo che fino a metà dicembre lo scenario meteo sarà caratterizzata da un deciso calo delle temperature, con valori anche al di sotto delle medie stagionali. Questo raffreddamento potrebbe portare a sorprese come nevicate anche a quote relativamente basse, soprattutto al Centro-Nord da metà dicembre in poi, ma solo se dovessimo essere raggiunti da qualche decisa perturbazione atlantica.

Nessuna novità per Natale

I modelli però al momento non vedono freddo e anzi, avvicinandoci alle festività natalizie potremmo andare incontro a una fase più mite caratterizzata dal ritorno dell’anticiclone. Secondo le ultime previsioni infatti, tra Natale e Capodanno le temperature potrebbero risalire.