Meteo
Meteo, il maltempo e la pioggia non vanno via
Il maltempo non molla l’Italia e la Puglia, a differenza di quello che si pensava qualche giorno fa.
Due perturbazioni colpiranno molte regioni italiane tra lunedì 24 e martedì 25 novembre determinando precipitazioni anche intense lungo le regioni tirreniche e sul nord-est, mentre per il gioco delle correnti il versante adriatico risulterà meno coinvolto, ma le piogge colpiranno anche queste zone, Puglia compresa.
Per via delle correnti meridionali le temperature, però, tenderanno a salire, prima dell’arrivo di nuova perturbazione attesa per la seconda parte della settimana.