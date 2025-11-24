Meteo

Meteo, il maltempo e la pioggia non vanno via

Redazione24 Novembre 2025
brown dried leaf on brown stem
Photo by John Allen on Unsplash
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Meteo, il maltempo e la pioggia non vanno via

Il maltempo non molla l’Italia e la Puglia, a differenza di quello che si pensava qualche giorno fa.

Due perturbazioni colpiranno molte regioni italiane tra lunedì 24 e martedì 25 novembre determinando precipitazioni anche intense lungo le regioni tirreniche e sul nord-est, mentre per il gioco delle correnti il versante adriatico risulterà meno coinvolto, ma le piogge colpiranno anche queste zone, Puglia compresa.

Per via delle correnti meridionali le temperature, però, tenderanno a salire, prima dell’arrivo di nuova perturbazione attesa per la seconda parte della settimana.

Redazione24 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©