Meteo, il freddo è ancora distante. Anche novembre sarà mite

Siamo arrivati quasi a novembre e le temperature notturne sono ancora molto elevate.

Secondo gli esperti de IlMeteo.it, dal punto di vista termico, tuttavia, si fatica a definire questo periodo come pienamente autunnale. Nonostante i numerosi capricci del meteo, infatti, le temperature si mantengono ancora fin troppo miti, non solo di giorno, ma anche di notte. È davvero curioso, a tal proposito,osservare come i termometri continuino a registrare valori notturni molto simili a quelli diurni. Un’escursione termica, insomma, quasi pari a zero.

Non solo Ottobre. Secondo gli ultimi aggiornamenti dei Centri di Calcolo, anche l’inizio di Novembre sarà sotto il segno del clima mite. Niente freddo dunque, ancora per un bel po’ di tempo, scrive il noto sito Meteo.