Meteo Halloween, le anticipazioni

Bel clima, con il maltempo confinato al Nord Ovest ed in parte del centro: queste sono le previsioni meteo per il 31 ottobre.

Tutto questo a causa di una profonda saccatura atlantica sull’Europa occidentale che porterà, infatti, un aumento dell’instabilità atmosferica anche sul nostro Paese. Le prime regioni a risentire dell’influenza perturbata saranno quelle di Nord-Ovest, dove sono attesi piogge e rovesci, anche a carattere temporalesco.

Successivamente, il fronte si estenderà rapidamente anche alle regioni tirreniche, sia centrali che meridionali.

Già a partire da Sabato 1 Novembre (Ognissanti) il Paese si ritroverà rapidamente sotto l’influenza di una vigorosa rimonta anticiclonica. Questa inversione di tendenza garantirà un netto miglioramento del tempo, con un ritorno al sole e un sensibile rialzo termico su quasi tutta la Penisola.

Lo scrive IlMeteo.it