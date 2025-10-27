[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Meteo, giù i termometri: scendono le temperature

Dalla giornata di oggi l’atmosfera subirà un generale raffreddamento per effetto di venti freddi in discesa dal Nord Europa. Con il cambio della circolazione si farà strada un flusso più teso, a tratti di tramontana e maestrale, capace di asciugare l’aria e di riportare i valori su livelli più consoni al periodo.

Lo scrive IlMeteo.it

In Puglia le temperature scenderanno su livelli decisamente più consoni al periodo, con una percezione decisamente più autunnale per via anche di una tesa ventilazione.

Al momento non si intravedono severe ondate di freddo all’orizzonte. Fatta eccezione per le notti e le prime ore del mattino al Centro e soprattutto al Nord, il contesto termico generale si manterrà più o meno allineato agli standard del periodo, ma nettamente meno caldo rispetto ai giorni scorsi, per le regioni del Sud.

