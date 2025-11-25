Meteo

Meteo, forte maltempo sulla Puglia venerdì?

Il maltempo andrà a terminare la sua corsa all’estremo sud nella giornata di venerdì 28 novembre e sarà proprio su quattro regioni che andrà ad accanirsi per tre motivi molto semplici: aria fredda che affluisce da nord-est, Mar Jonio e basso Adriatico ancora decisamente tiepidi, nuclei di vorticità ciclonica ancora molto attivi nella zona.


Di conseguenza sulla Puglia, sul nord Sicilia, la Calabria e la Basilicata potrebbero manifestarsi temporali anche di forte intensità, con accumuli di pioggia anche superiori ai 30-40mm in poche ore.

La sintesi del maltempo in arrivo è di MeteoLive.

Particolarmente intensa secondo il modello GFS l’ondata di maltempo sul Gargano e tra Messina e Reggio Calabria nella prima parte di venerdì 28.

