Meteo, fase instabile da martedì, ma Capitanata tagliata fuori
Meteo, fase instabile da martedì, ma Capitanata tagliata fuori
Da Martedì 20 Ottobre si aprirà una fase di maltempo sull’Italia con cumulate di pioggia fino a 200 mm in 48 ore su alcuni settori del Centro Nord ed in Campania. Tali volumi pluviometrici, strettamente dipendenti dalle dinamiche orografiche e di convergenza nei bassi strati, equivalgono in termini quantitativi alla media climatologica attesa in un periodo di circa due mesi.
Lo scrive IlMeteo.it
Tagliata fuori quasi tutta la Puglia, tranne, forse, il Salento.
Ad alimentare ulteriormente i sistemi temporaleschi ci saranno i venti di Scirocco: queste correnti che soffiano dai quadranti meridionali caricano le masse d’aria di vapore acqueo mentre risalgono i nostri mari, convogliandole direttamente verso le coste e i rilievi.
Altre precipitazioni estese e persistenti interesseranno anche il resto dell’Italia per quella che si prefigura come la prima e generalizzata perturbazione autunnale.