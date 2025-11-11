[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Meteo, ecco quando torna il maltempo

Quando torna il maltempo?

Secondo IlMeteo.it, le date da segnare sul calendario sono quelle dal 17-18 Novembre in avanti, quando l’arrivo di correnti più fredde e instabili favorirà precipitazioni diffuse, localmente intense e anche la neve sui rilievi, inizialmente alle quote più alte e in seguito a quote medio-montane.

Ci sono degli aggiornamenti sulle date, o meglio degli aggiustamenti rispetto a quanto paventato fino a qualche giorno fa dai Centri di Calcolo: ora, quelle da tenere sotto osservazione, sono quelle che vanno dal 17 Novembre in avanti (anche se, in realtà, già dal weekend del 15-16 Novembre è atteso un peggioramento del tempo).

Si tratterà di una configurazione tipica della stagione autunnale, ma a Novembre può diventare particolarmente insidiosa: il contrasto termico tra l’aria fredda in arrivo e le acque del mare ancora relativamente calde fornisce energia supplementare ai sistemi perturbati, intensificando i fenomeni.

La seconda parte di novembre sarà molto dinamica…