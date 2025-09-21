Meteo

Redazione21 Settembre 2025
Meteo, ecco quando e quanto scenderanno le temperature

Il maltempo atteso nei prossimi giorni, come detto più volte, spazzeranno via il caldo e l’afa di questi giorni.

Le temperature caleranno prima al nord, tra martedì e mercoledì, portandosi già a livelli autunnali, con minime anche sotto i 10 gradi.

Ed al sud?

Qui resisterà ancora il caldo almeno fino a mercoledì pomeriggio, ma anche sul meridione il fresco è destinato ad arrivare nel corso della settimana, favorendo un brusco calo delle temperature, ma senza raggiungere i valori da pieno autunno del Nord Italia: il calo sarà di 5-6 gradi rispetto ai valori odierni.

