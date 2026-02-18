Meteo

Meteo, dopo tanto freddo scoppia l’anticiclone?

Redazione18 Febbraio 2026
the sun shines through the branches of a tree
Photo by Frolicsome Fairy on Unsplash
Meteo, dopo tanto freddo scoppia l'anticiclone?

Da oltre un mese l’anticiclone, così invadente, sull’Italia si è smarrito, ma secondo MeteoLive è vicino a ritornare sul suolo italico.

Infatti è prevista una sua spinta dal nord Africa sino al Mediterraneo centrale nel fine settimana 21-22 fino almeno al 25-26 febbraio.
Il flusso perturbato atlantico si alzerà di latitudine e dunque le perturbazioni non transiteranno più nel Mediterraneo, ma si limiteranno a scorrere ben oltralpe.
Il tempo risulterà dunque stabile e soleggiato, salvo qualche nebbia mattutina lungo le coste, come accade sempre a fine inverno.

Quanto all’attendibilità della previsione diremmo semplicemente: molto alta 90%.

