Meteo, dopo tanto freddo scoppia l’anticiclone?
Da oltre un mese l’anticiclone, così invadente, sull’Italia si è smarrito, ma secondo MeteoLive è vicino a ritornare sul suolo italico.
Infatti è prevista una sua spinta dal nord Africa sino al Mediterraneo centrale nel fine settimana 21-22 fino almeno al 25-26 febbraio.
Il flusso perturbato atlantico si alzerà di latitudine e dunque le perturbazioni non transiteranno più nel Mediterraneo, ma si limiteranno a scorrere ben oltralpe.
Il tempo risulterà dunque stabile e soleggiato, salvo qualche nebbia mattutina lungo le coste, come accade sempre a fine inverno.
Quanto all’attendibilità della previsione diremmo semplicemente: molto alta 90%.