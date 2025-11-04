[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Meteo, domenica rovinata dal maltempo?

Un vortice ciclonico all’altezza della Sardegna andrà a rovinare la domenica su gran parte del meridione e marginalmente anche sulle regioni centrali. La nuvolosità dispenserà precipitazioni soprattutto tra Sardegna, basso Tirreno, Campania, Puglia meridionale e poi tra Abruzzo e Marche meridionali con il fronte occluso in risalita lungo l’Adriatico.

Non è ancora chiaro se colpirà la Capitanata, ma ad oggi la provincia di Foggia sarà interessata solo marginalmente. Ma i cieli saranno molto nuvolosi.

La ventilazione sarà sostenuta al centro-sud, debole o assente al nord, in un contesto termico fresco ma non freddo.