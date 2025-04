[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Meteo di Pasqua e Pasquetta: ecco dove pioverà

Dove pioverà a Pasqua e Pasquetta?

Secondo MeteoLive, potrebbe essere una Pasqua bagnata al nord, specie su Liguria, Piemonte e Lombardia, con le piogge che nell’arco della giornata dovrebbero estendersi al nord-est e alla Toscana. Piogge sparse bagneranno anche la Sardegna, mentre sul resto d’Italia non dovrebbe piovere, anzi, al meridione il cielo potrebbe concedere anche diverse ore di sole, con temperature gradevoli.

Per la Pasquetta, qualche pioggia al mattino sull’Emilia Romagna, ma in via di attenuazione. I rovesci più intensi potrebbero interessare la Sardegna ed allungarsi successivamente verso le regioni centrali della Penisola soprattutto nei settori interni. Qualche piovasco potrebbe bagnare anche la Campania e la Sicilia, per il resto assenza di fenomeni.