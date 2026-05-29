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Meteo, dal 2 giugno Italia spaccata in due

Dal 2 giugno il tempo peggiorerà al nord per il passaggio di un’onda depressionaria con temporali anche forti, che il 3 giugno potrebbero raggiungere anche il centro Italia e la Toscana, marginalmente anche sul resto del centro e sporadicamente al sud.

Lo scrive MeteoLive.

Dopo una pausa prevista per giovedì 4 giugno, da venerdì 5 giugno le condizioni atmosferiche torneranno a peggiorare al nord per l’inserimento di un’altra saccatura di origine atlantica, che porterà piogge e temporali al nord e sulla Toscana con sfondamento parziale anche su Umbria, Marche e Lazio.

Al Sud continuerà a far caldo.