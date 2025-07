[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Meteo, Circe porta una rinfrescata: e le piogge?

Arriva la rinfrescata grazie a Circe: il ciclone spazzerà via, almeno temporaneamente, il caldo africano: le temperature cominceranno a perdere diversi gradi non solo al Nord, ma anche sul resto del Paese, a causa dei venti dai quadranti settentrionali previsti poi anche per tutto il weekend anche al Sud.

Sulle piogge poco da dire invece per il Sud, dove non si prevedono piogge degne di nota per tutto il prosieguo della settimana, eccetto rari temporali di passaggio su Sardegna, Campania, Puglia.