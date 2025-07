[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Meteo, che bel fresco la prossima settimana

La perturbazione che al momento ha già portato qualche forte temporale al Nord riuscirà pian piano a spazzar via l’afa africana anche sul resto d’Italia tra oggi e domani.

Lo scrive MeteoLive.

Ma il vero colpo del KO per il caldo africano arriverà ad inizio prossima settimana, quando giungerà una seconda perturbazione colma di aria ancor più fresca a tutte le quote. Sarà proprio questa massa d’aria a spazzar via una volta per tutte la calura della nostra penisola, anche sulle città di mare, ancora alle prese con una forte umidità.

Addirittura, nella giornata di martedì, sono previste temperature massime di 25 gradi nel medio Adriatico.