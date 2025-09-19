[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Meteo, cambia tutto nella prossima settimana: le novità

Secondo IlMeteo.it da Lunedì 22 Settembre perderemo diversi gradi, in particolare, sulle regioni occidentali; ci attendiamo temperature massime che a fatica raggiungeranno la soglia dei 22°C in città come Milano, Torino e Genova.

Ma questo sarà solo l’inizio. Un più marcato e generalizzato calo termico è atteso nella giornata di Martedì 23 Settembre: ad essere interessati saranno anche il Nordest, gran parte del Centro e la Sardegna.

Favorite dal maltempo, le temperature scenderanno su valori non superiori ai 23/25°C a Bologna, Trieste, Firenze, Roma e Cagliari. Solo il Sud si salverà un pochino da questo crollo, ma comunque anche su questo settore del nostro Paese i 30° saranno un lontano ricordo.

Per attendere un calo più marcato anche nelle nostre zone dovremmo attendere la seconda parte della prossima settimana.