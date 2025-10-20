[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Meteo, caldo anomalo al Sud

La coda della perturbazione attesa all’inizio della nuova settimana mercoledì 22 transiterà sulle regioni meridionali con alcune piogge o rovesci anche temporaleschi soprattutto nelle prime ore della giornata e tra i settori tirrenici e la Puglia centro-meridionale.

Lo scrive Meteo.it.

Ma dalla metà all’ultima parte della settimana, l’afflusso mite tenderà ad intensificarsi, specie al Centrosud che sarà lambito da un’alta pressione nord-africana in rinforzo sul Mediterraneo meridionale. Al Sud, nelle Isole e sul medio Adriatico si ripristinerà un clima da fine estate con punte oltre i 25 gradi e locali picchi prossimi ai 30. L’anomalia termica sarà più contenuta per il Nord.

Domenica un fronte di aria più fresca potrebbe affacciarsi al Nord per poi estendersi all’inizio della prossima settimana anche al Centrosud ponendo fine alla fase di caldo anomalo.