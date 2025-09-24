Meteo, arriva l’autunno? Ecco il calo delle temperature
Secondo IlMeteo.it sarà nei prossimi giorni che si assisterà ad una più marcata diminuzione termica, specialmente da Giovedì 25 Settembre in avanti: con il contributo di aria più fredda in quota e la persistente presenza del vortice ciclonico, i termometri inizieranno a segnare valori sempre più bassi, con differenze anche di 8/10°C rispetto allo scorso caldo weekend.
Questo sensibile raffreddamento interesserà in particolare le regioni del Nord e del Centro, dove i valori massimi faranno fatica a superare la soglia dei 21/22°C. In alcune località, soprattutto nelle pianure interne e lungo le vallate appenniniche, le massime potrebbero fermarsi addirittura attorno ai 19/20°C, determinando un clima decisamente fresco e umido, tipico dell’Autunno.
E al sud sarà ancora estate?
Un calo delle temperature è previsto sin da oggi, ma di 4-5 gradi in meno rispetto alla giornata precedente.
Un calo più sensibile è previsto da domenica 28 settembre sia nei valori massimi che minimi, con valori ben al di sotto della media stagionale, soprattutto nelle ore notturne e al primo mattino.
Al momento, su questa possibile evoluzione è bene mantenere un certo grado di cautela, in attesa di conferme dai prossimi aggiornamenti modellistici.