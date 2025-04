[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Meteo, arriva la prima ondata di caldo?

Secondo IlMeteo.it, a Maggio l’Estate sfonda le porte in anticipo! Ecco che arriverà la prima ondata di caldo della stagione.

Arriveranno correnti d’aria calda dall’Africa, provenienti dal deserto del Sahara, che invaderanno il Mar Mediterraneo, portando un’ondata di calore.

Questa massa d’aria calda, di origine subtropicale, non solo garantirà stabilità atmosferica e più sole, ma farà anche lievitare le temperature, con picchi che potrebbero raggiungere i 28-29°C, soprattutto al Nord, al Centro e in Puglia. Per tutta la prima parte di maggio, le temperature si alzeranno ben oltre le medie stagionali, con un aumento di 6-7°C.