Meteo, arriva la pioggia nel prossimo weekend?
Secondo le ultime previsioni di MeteoLive, il maltempo nel weekend si accanirà soprattutto all’estremo sud, dove il Mar Jonio risulta ancora decisamente caldo e dunque generatore di temporali marittimi anche di notevole intensità che potranno investire l’area della Calabria jonica, della costa lucana jonica e del Salento con particolare violenza.
Rischia dei veri e propri nubifragi la Puglia salentina, mentre qualche pioggia potrebbe coinvolgere anche tutto il resto della Regione soprattutto nella giornata di domenica, ma tutto dipenderà dal movimento delle celle temporalesche, che saranno inserite in un vortice depressionario che insisterà sullo Jonio per ore prima di dirigersi attenuato verso la Grecia.
Non ci resta che attendere…