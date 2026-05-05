Meteo, aria molto calda verso l’estremo sud
Meteo, aria molto calda verso l’estremo sud
Secondo Meteo.it aria molto calda è in arrivo all’estremo meridione italiano.
Infatti, ci saranno, da giovedì, valori anche oltre i 25 gradi nelle regioni meridionali con possibili punte vicine ai 30 gradi nel sud della Sicilia. Venti moderati di Scirocco nel Canale di Sicilia, nello Ionio, nel Salento e nell’Adriatico centro-meridionale.
Sabato 9 potrebbe essere una giornata di tregua in tutta Italia, in attesa dell’arrivo domenica 10 di una nuova possibile perturbazione che al momento sembrerebbe coinvolgere le regioni centro-meridionali.
Al Sud, invece, sospinta da intensi venti di Scirocco, potrebbe risalire dal Nord Africa aria molto calda con la possibilità di superare per la prima volta la soglia dei 30 gradi tra Calabria e Sicilia. Come già anticipato, l’affidabilità di tutta l’evoluzione descritta risulta piuttosto bassa, per cui si raccomanda di seguire gli aggiornamenti dei prossimi giorni.