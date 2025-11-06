Attualità Estero
Messaggio di saluto del sindaco di Betlemme alle comunità di Manfredonia, Monte Sant’Angelo e Mattinata
In seguito all’incontro “Quale Pace per la Palestina?” svoltosi ieri a Manfredonia, condividiamo il videomessaggio di saluto del Sindaco di Betlemme, Maher Nicola Canawati, rivolto alle comunità di Manfredonia, Monte Sant’Angelo e Mattinata.
Un messaggio di vicinanza e dialogo tra città unite dai valori della pace e della solidarietà