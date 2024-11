Mercoledì: quando sarà disponibile la seconda stagione su Netflix?

La seconda stagione della serie “Mercoledì” continua ad essere un enigma avvolto nel mistero per gli appassionati, che aspettano con trepidazione le nuove avventure gotiche della giovane Addams. Sebbene Netflix abbia confermato ufficialmente il ritorno della serie, le informazioni sulla trama e sugli sviluppi narrativi rimangono scarse. Dopo il successo internazionale della prima stagione, le aspettative sono cresciute esponenzialmente, ma il ritardo nell’uscita della season 2 ha destato alcune perplessità.

Mercoledì 2: inizio delle riprese e location

Le riprese della seconda stagione di Mercoledì sono iniziate a maggio 2024 in Irlanda, dopo il trasferimento dalla Romania per motivi logistici. La nuova ambientazione offre scenari suggestivi che contribuiranno all’atmosfera gotica della serie, con una Mercoledì più cresciuta e consapevole dei rischi e pericoli della Nevwermore Academy, la scuola di magia per ragazzi “particolarmente dotati“.

Cast e new entry

Jenna Ortega torna nel ruolo di Mercoledì Addams, affiancata da Catherine Zeta-Jones (Morticia), Luis Guzmán (Gomez) e Isaac Ordonez (Pugsley). Tra le new entry spiccano Steve Buscemi e Christopher Lloyd, quest’ultimo noto per aver interpretato lo zio Fester nei film degli anni ’90. Altri nuovi volti includono Billie Piper, Evie Templeton, Owen Painter e Noah Taylor.

Il cast di Mercoledì: i nostri giovani maghi non vedono l’ora di tornare in scena! – www.ilsipontino.net

Data di uscita prevista

Sebbene Netflix non abbia ancora annunciato una data ufficiale, si prevede che la seconda stagione di Mercoledì possa debuttare tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025. Considerando i tempi di produzione e post-produzione, una possibile finestra di rilascio potrebbe essere l’estate del prossimo anno. I fan della serie Netflix dovranno ancora avere, dunque, un po’ di pazienza.

Anticipazioni sulla trama

Sebbene ancora non abbiamo disponibile una vera e propria trama, sappiamo comunque che la seconda stagione di Mercoledì promette un tono più oscuro e meno romantico rispetto alla precedente. La giovane strega affronterà nuove sfide alla Nevermore Academy, con una maggiore enfasi sugli elementi horror e thriller. Jenna Ortega ha anticipato che ogni episodio avrà l’intensità di un film, con scene d’azione più elaborate.

L’erede spirituale di Harry Potter?

Mercoledì può essere considerata l’erede spirituale di Harry Potter perché, come il celebre mago di Hogwarts, anche la figlia di Gomez e Morticia vive in un mondo in cui vi è un parallelo tra le persone normali (in Harry Potter chiamati babbani) e quelle dotate di poteri magici (in Mercoledì chiamati “reietti”). La Nevermore Academy, con le sue regole bizzarre e le creature soprannaturali, richiama l’atmosfera magica di Hogwarts, offrendo a Mercoledì uno spazio dove scoprire se stessa e le proprie abilità uniche.

Un percorso di crescita tra incantesimi e creature magiche

Concudiamo facendo notare, inoltre, come sia Harry che la rampolla degli Addams affrontano il percorso verso l’età adulta immergendosi in contesti ricchi di segreti, affrontando sfide che li portano a svelare parti nascoste della loro identità e rendendoli veri simboli di coraggio, indipendenza e curiosità. La nuova serie di Harry Potter in lavorazione potrebbe gettare le basi per un crossover con il mondo altrettanto magico (e un po’ goth) di Mercoledì? Come direbbe il compianto Battisti: “Lo scopriremo solo vivendo“.