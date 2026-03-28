Mercedesz Henger a Verissimo dopo il parto di 19 ore: “Un incubo, ma ora è il periodo più bello della mia vita”

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La prima intervista da mamma di Mercedesz Henger è arrivata nel salotto di Verissimo, dove ha raccontato senza filtri la nascita della figlia Aurora e le difficoltà del parto durato ben 19 ore.

Mercedesz Henger racconta il parto difficile a Verissimo

Ospite di Silvia Toffanin, Mercedesz Henger ha parlato per la prima volta della sua nuova vita da mamma. La figlia Aurora è nata il 25 febbraio e ha completamente cambiato la sua quotidianità.

L’influencer ha raccontato il momento più duro:

“Sto vivendo il periodo più bello della mia vita dopo aver vissuto il momento più brutto della mia vita. Ho avuto 19 ore di travaglio, quasi un giorno intero. È stato davvero un incubo”.

Nonostante la difficoltà del parto, oggi Mercedesz parla della maternità come di un’esperienza “magica”. Ogni gesto quotidiano, anche il più semplice, è diventato speciale.

L’amore con Alessio Salata e il sostegno durante il parto

Durante l’intervista, la figlia di Eva Henger ha parlato anche del compagno Alessio Salata, che le è rimasto accanto per tutta la gravidanza e durante il parto.

All’inizio Mercedesz aveva qualche dubbio per via della differenza di età – lui è più giovane di 10 anni – ma oggi è certa della scelta fatta. Ha infatti raccontato che Alessio è stato sempre presente, paziente e molto dolce nei momenti più difficili.

Mercedesz Henger parla della maternità: “È una vera magia”

Mercedesz ha raccontato anche i primi giorni da mamma, definendoli i più belli della sua vita. Ha spiegato che la maternità le sta regalando emozioni nuove e che ogni piccola cosa, anche cambiare il pannolino per la prima volta, è stata un momento speciale.

Accanto a lei c’è anche la famiglia. La madre Eva Henger, oggi nonna della piccola Aurora, è stata presente fin dalle prime ore del parto e non l’ha mai lasciata sola.

Mercedesz Henger pensa già al secondo figlio

Nonostante il parto molto difficile, lo sguardo è già rivolto al futuro. Subito dopo la nascita Mercedesz aveva detto di non voler più affrontare un parto così, ma dopo poche settimane ha cambiato idea.

L’influencer ha infatti confessato che lei e Alessio vorrebbero un secondo figlio, magari un maschietto, anche se senza fretta. Un progetto che conferma quanto la coppia sia già pronta a costruire una famiglia ancora più grande.