Meraviglie del Salento: la spiaggia di Pescoluse

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Salento è un vero e proprio scrigno ricco di tesori da scoprire e in grado di sorprendere. Fra le tante perle di questo patrimonio, merita una citazione particolare la spiaggia di Pescoluse, che si trova a breve distanza da Gallipoli, sul versante meridionale della regione. Questo tratto di litorale fa parte della zona che da qualche anno è nota con il soprannome di Maldive del Salento, un appellativo che evidenzia in maniera chiara la bellezza unica del territorio. In effetti qui i bagnanti hanno l’opportunità di passeggiare su una spiaggia dalla sabbia molto fine, bagnata da un mare dalle acque limpide e azzurre, con un fondale basso e al tempo stesso ampio.

Che cosa aspettarsi dalla spiaggia di Pescoluse

Il comfort e la comodità che vengono garantiti dalla spiaggia di Pescoluse sono eccezionali. La sabbia soffice è un vero e proprio invito a sdraiarsi sotto i raggi del sole per godersi la tintarella, leggere un buon libro o conversare con i vicini di ombrellone. Il mare è un’oasi di relax, spesso calmo e proprio per questo motivo perfetto anche per le famiglie in vacanza con i bambini, visto che i più piccoli hanno l’occasione di entrare in acqua senza correre rischi.

Non solo estate

È ovvio immaginare che quella estiva rappresenta la stagione nella quale il Salento si presenta come la destinazione privilegiata di turisti in arrivo da ogni parte d’Italia e non solo. Va detto, però, che l’area di Pescoluse, grazie alla posizione privilegiata di cui gode e al clima piacevole che la bacia, si lascia apprezzare anche in primavera, in autunno e perfino in inverno. Chiaramente è nei mesi più caldi che si concentra l’afflusso di turisti, con gli impianti balneari che restano aperti tutto il giorno. Così, oltre ai servizi tipici di una spiaggia attrezzata, di sera si può sperimentare il divertimento offerto fino a notte inoltrata da parecchi eventi di intrattenimento, come balli, spettacoli dal vivo e concerti.

Che cosa fare e che cosa vedere nei dintorni

La località di Marina di Pescoluse si trova a breve distanza da Torre Vado, il cui centro abitato è costellato di caffè e ristoranti, oltre che di supermercati e negozi di alimentari. Inoltre, merita di essere citato il lungomare, su cui si può passeggiare anche di sera, mentre i bambini hanno a disposizione una grande area allestita a parco giochi. Pescoluse va vissuta perché è turistica ma non caotica: offre il giusto mix di relax e intrattenimento, con i locali che rimangono aperti per tutta la sera. Da vedere, oltre alle spiagge, le famose pajare, cioè le case temporanee dei contadini del territorio, che in passato rimanevano in campagna per tanti giorni di seguito senza ritornare nelle proprie abitazioni e che dunque avevano bisogno di una sistemazione momentanea. Un altro viaggio a ritroso nel tempo può essere compiuto ammirando la torre di avvistamento della Masseria Borgino, che risale al XVI secolo, eretta per difendersi dai turchi invasori.

Come trovare una casa in affitto a Pescoluse