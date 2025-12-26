Mengoni versione Grinch: "Mi fa schifo il Natale"

"Mi fa schifo il Natale, non saprei che altro dire". Marco Mengoni lo confessa in un post su Instagram intitolato ironicamente "Ghosting Santa". Il cantante, reduce da un tour trionfale con sei mesi d...

"Mi fa schifo il Natale, non saprei che altro dire". Marco Mengoni lo confessa in un post su Instagram intitolato ironicamente "Ghosting Santa". Il cantante, reduce da un tour trionfale con sei mesi di concerti in Italia e in Europa, ha deciso di condividere il suo rapporto particolare con le festività.

La confessione social

Il post ha immediatamente fatto il giro del web, scatenando reazioni contrastanti tra i fan. Alcuni hanno apprezzato l'ironia e l'autenticità del cantante, altri si sono mostrati sorpresi da una dichiarazione così diretta. Mengoni ha comunque chiuso il 2025 con numeri da record: oltre 45 date e più di 750.000 biglietti venduti.

La confessione arriva in un periodo in cui l'artista sembra voler mostrare un lato più intimo e meno costruito della sua personalità. Il successo professionale non cancella le idiosincrasie personali, e Mengoni ha scelto di condividerle con il suo pubblico senza filtri.

Il cantante vincitore di Sanremo ha sempre mantenuto un profilo riservato sulla sua vita privata, preferendo far parlare la musica. Questa volta però ha fatto un'eccezione, regalando ai fan uno spaccato autentico del suo carattere. La reazione del web è stata immediata, con il post che ha raccolto migliaia di commenti e condivisioni.