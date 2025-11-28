Meloni-Schlein, scontro sul confronto: ci sarà anche Conte

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Giorgia Meloni accetta il guanto di sfida di Elly Schlein, ma rilancia: il confronto ad Atreju (6-14 dicembre) ci sarà solo se presente anche Giuseppe Conte. “Non spetta a me stabilire chi debba essere il leader dell’opposizione”, scrive la premier sui social.

La leader Pd aveva accettato l’invito alla kermesse di Fratelli d’Italia solo per un duello diretto con Meloni. Ma la presidente del Consiglio non vuole mettersi in mezzo e invita anche il leader M5S: “Conte è venuto ad Atreju anche da premier, senza imporre vincoli”.

Schlein attacca, Conte accetta

La segretaria dem va all’attacco a Piazza Pulita: “È ridicolo, Meloni scappa un’altra volta. Portasse Salvini, così facciamo un confronto di coalizione”. Conte invece apprezza e accetta: “Ci sono! Non mi sottraggo certo oggi”.

Un confronto a tre che si preannuncia infuocato, con l’opposizione che cerca di accreditarsi come alternativa credibile al governo.