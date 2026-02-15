Melissa Satta devastata dopo la rottura con Boateng: “Non riuscivo a reagire, avevo perso 10 chili”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Melissa Satta oggi è felice al fianco di Carlo Beretta, in passato però le delusioni d’amore non sono mancate, specie quando il suo matrimonio con Kevin-Prince Boateng è giunto al capolinea.

Il loro è stato un legame davvero importante, dal loro amore è nato anche un figlio, ad un certo punto però le cose hanno smesso di funzionare e hanno deciso di dividere le loro strade. Ospite ieri a Verissimo la nota showgirl ha fatto sapere che il fallimento del loro matrimonio l’ha devastata.

Melissa Satta ha sofferto moltissimo per la rottura con Boateng: ha dovuto chiedere aiuto per riuscire a reagire

A Silvia Toffanin, riferendosi alla rottura con l’ex marito, ha detto che è stato un momento davvero complicato per lei. Tra le varie cose ha svelato: “Non riuscivo a reagire. Avevo perso 10 chili e non riuscivo nemmeno ad alzarmi dal letto”.

Melissa Satta ha fatto sapere che ti metti in discussione in quei momenti, pensi di aver sbagliato tutto e di non essere abbastanza presente. Da sola non riusciva reagire, infatti si è rivolta ad uno psichiatra ed è convinta che se non avesse chiesto aiuto non ne sarebbe uscita. Ad oggi ringrazia quel percorso perché l’ha aiutata a capire che le cose possono finire, che nulla è irreparabile e che il dolore col tempo passa.