Melek – Il Coraggio di una Madre, anticipazioni del 10 agosto 2026: l’udienza, la fuga e la minaccia di Adnan

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Continua su Real Time la corsa emozionante di Melek – Il Coraggio di una Madre, la soap turca che sta conquistando il pubblico italiano con una storia fatta di scelte difficili, rancori antichi e amori che resistono nonostante tutto. Il nuovo episodio del 10 agosto 2026 apre una settimana decisiva per Melek e la sua famiglia, sospesa tra un’udienza che può cambiare il destino dei figli, un trasferimento che divide il cuore della protagonista e una minaccia che torna a incombere proprio quando sembrava esserci un po’ di pace.

Ma cosa accade durante l’udienza? Quali decisioni prendono Melek e Alpay? E come si muove Adnan, sempre più pericoloso e imprevedibile?

L’udienza che cambia tutto: la svolta di Alpay e la decisione di Melek

La puntata del 10 agosto si apre con un momento che Melek attende da tempo: l’udienza per l’affidamento dei figli. Kenan, consapevole della fragilità della donna, chiede al suo avvocato di non menzionare la malattia durante il dibattimento. Melek cerca di mantenere la calma dei figli più grandi mentre il giudice si prepara ad aprire la seduta. Intanto, in ospedale, la famiglia di Omer riceve aggiornamenti sul suo stato di salute, creando un parallelismo emotivo tra tribunale e corsia.

Quando l’udienza inizia, accade l’inaspettato. Alpay, dopo le parole dure ricevute da Defne, decide di ritirare ogni controversia e chiede che i figli vengano affidati alla madre. Una scelta che sorprende tutti, persino Kerem, che osserva la sorella con un misto di stupore e orgoglio. Melek capisce subito che dietro quel gesto c’è la mano di Defne e corre a ringraziarla, commossa da quella maturità che la figlia sta finalmente mostrando.

All’uscita dal tribunale, Melek incontra Alpay e lo ringrazia per la decisione. Gli augura il meglio con Funda e gli confida che presto lascerà Gaziantep per trasferirsi ad Adana. Una scelta che segna un nuovo inizio, ma che porta con sé anche un peso emotivo enorme.

Omer e Defne tra speranze e paure: la fuga di Adnan e le lacrime di Alpay

Mentre Melek festeggia la vittoria in tribunale con una cena di famiglia, Defne corre in ospedale da Omer per raccontargli tutto. La ragazza gli rivela che la sua famiglia sta per trasferirsi, ma Omer la sorprende con una notizia che cambia il loro destino: anche lui andrà ad Adana per proseguire gli studi, insieme alla madre Vildan. Una promessa che riaccende la speranza, proprio mentre il pericolo torna a farsi vicino.

Adnan, infatti, non accetta la sconfitta. Tra un passaggio in taxi e un autostop, si avvicina di nuovo a Gaziantep, deciso a colpire Omer. Si introduce persino in ospedale, aggirandosi tra i corridoi con l’intenzione di ucciderlo. Solo la presenza dei poliziotti lo costringe a nascondersi.

Nel frattempo, Alpay vive un momento di profonda crisi. Seduto al tavolo di un ristorante, piange ricordando le parole dure della figlia. Kenan prova a farlo ragionare, ricordandogli che non basta il denaro per essere un buon padre. La tensione cresce anche in casa Karadag: Seyit Ali non partecipa alla cena di Melek, ancora troppo ferito per accettare la sua decisione di trasferirsi.

La minaccia di Adnan e il piano della Polizia: Defne diventa un’esca

La situazione precipita quando Defne riceve una serie di messaggi inquietanti: foto scattate all’uscita dell’ospedale e una minaccia diretta. Adnan le ordina di incontrarlo da sola, altrimenti ucciderà Omer. La ragazza mostra tutto a Melek, Halil e Kerem, che contattano immediatamente la Polizia. Il poliziotto Murat propone un piano rischioso: usare Defne come esca per catturare Adnan.

La giovane si presenta al giardino comunale, seguita a distanza da pattuglie e agenti in borghese. Kenan, venuto a sapere dell’incontro, tenta di raggiungere il figlio per portarlo via prima che venga arrestato. Omer, intanto, riceve un messaggio da Adnan: una foto di Defne al parco accompagnata da una frase inquietante. Il ragazzo tenta di fuggire dall’ospedale per raggiungerla, ma viene fermato dagli agenti.

Quando Defne e Adnan finalmente si incontrano, la tensione è altissima. Il ragazzo riceve una telefonata dal padre che lo avverte della trappola, ma invece di scappare compie un gesto estremo: estrae una pistola e spara.