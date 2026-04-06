“Me l’ha data”: scoppia il caso al Gf Vip dopo la frase di Renato

Il Sipontino è anche su Mobile!

Scarica l’app e resta sempre aggiornato in tempo reale. Scarica l’app e resta sempre aggiornato in tempo reale. SCARICA ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La casa del Gf Vip è stata protagonista di un altro momento controverso destinato a far discutere. Un vero e proprio momento trash che ha lasciato sbigottito il pubblico a Casa. Al centro della scena Renato Biancardi e Blu Barbara Preziosi che negli ultimi giorni hanno già fatto fatto parlare a causa del noto “mutanda gate”.

Dal gioco alle accuse: cosa è successo davvero

Tutto nascerebbe dal cosiddetto “mutanda gate”, un episodio che nelle ultime ore ha monopolizzato la casa e il dibattito online. Un gesto inizialmente goliardico – il passaggio di un paio di mutande da parte di Blu Barbara a Renato e Nicolò – si è trasformato in un caso mediatico, alimentando gelosie e incomprensioni.

Il punto critico è arrivato durante una conversazione successiva. Renato, parlando con Barbara, si è lasciato andare a una frase ambigua che coinvolge Lucia e alludeva proprio all’episodio appena avvenuto. Il riferimento – “Te l’ha detto Lucia che me l’ha data?” – è stato interpretato in modo immediatamente malizioso, generando un momento di forte imbarazzo.

In realtà, il contesto sembra chiarire che il riferimento fosse proprio alle mutande ricevute poco prima, e non a un rapporto personale. Ma il tono utilizzato e il doppio senso evidente hanno fatto scattare la reazione di Barbara, che è rimasta incredula e visibilmente spiazzata.

La scena ha creato un gelo nella casa. Gli altri concorrenti hanno osservato senza intervenire, consapevoli della delicatezza del momento. Intanto Lucia, già infastidita dal comportamento di Renato nelle ore precedenti – tra flirt e atteggiamenti contraddittori – si è ritrovata nuovamente al centro della dinamica .

Sui social il caso è esploso. C’è chi parla di semplice battuta infelice e chi invece sottolinea come il clima nella casa stia degenerando rapidamente, tra provocazioni e tensioni sempre più personali.

Il Grande Fratello VIP conferma così la sua natura imprevedibile: basta un gesto nato per gioco, o una frase fuori posto, per trasformare tutto in un nuovo scontro destinato a lasciare strascichi.