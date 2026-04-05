GF Vip, sondaggi 5 aprile: chi esce dalla Casa? Sfida apertissima

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La tensione nella Casa del Grande Fratello Vip è ormai alle stelle. A poche ore dalla nuova puntata, i sondaggi online iniziano a delineare uno scenario piuttosto chiaro sul possibile eliminato. Il televoto è apertissimo, ma i numeri parlano già con una certa precisione. Ecco cosa sta emergendo dalle ultime rilevazioni.

GF VIP: chi rischia davvero l’eliminazione?

Il televoto del Grande Fratello Vip 2026 entra nella sua fase decisiva, e come spesso accade, sono i sondaggi online a offrire una prima fotografia degli equilibri tra i concorrenti. Secondo gli ultimi dati aggiornati al 5 aprile, il pubblico sembra aver già preso una posizione abbastanza netta.

In nomination troviamo tre nomi: Antonella Elia, Marco Berry e Ibiza Altea. Ma non tutti partono dallo stesso punto. Le percentuali raccolte dai principali portali mostrano infatti una chiara preferenza per Antonella Elia, che guida con circa il 40% delle preferenze.

Più indietro, invece, si collocano Marco Berry e Ibiza Altea, entrambi fermi attorno al 30%. Una situazione che apre a un vero e proprio testa a testa per l’eliminazione.

Il dato più interessante è proprio questo: non c’è un candidato nettamente spacciato, ma due concorrenti che si giocano tutto sul filo di pochi voti. In questi casi, ogni variazione nelle ultime ore può cambiare completamente il risultato finale.

Se allarghiamo lo sguardo alle rilevazioni dei giorni precedenti, il quadro diventa ancora più chiaro. Ibiza Altea era già considerata una delle concorrenti più a rischio, con percentuali più basse rispetto agli altri sfidanti.

Al contrario, alcuni concorrenti come Raimondo Todaro (in precedenti televoti) avevano registrato consensi molto più alti, dimostrando quanto il pubblico possa polarizzarsi rapidamente.

Il fattore decisivo: pubblico e dinamiche interne

Ma i numeri, da soli, non bastano a spiegare tutto. Il Grande Fratello Vip è un reality che vive di equilibri sottili, fatti di alleanze, scontri e percezione del pubblico.

Ibiza Altea, ad esempio, è stata spesso al centro di polemiche nelle ultime settimane. Alcuni atteggiamenti nella Casa hanno diviso fortemente il pubblico, creando una spaccatura tra sostenitori e detrattori. Questo tipo di esposizione mediatica può essere un’arma a doppio taglio: da un lato aumenta la visibilità, dall’altro espone al rischio eliminazione.

Marco Berry, invece, rappresenta una figura diversa: meno polarizzante ma anche meno “protetta” da un fandom forte. Ed è proprio questa zona grigia a renderlo vulnerabile nei televoti combattuti.

Antonella Elia, al contrario, sembra beneficiare di una base di pubblico più solida. La sua esperienza televisiva e la forte personalità la rendono una concorrente capace di attirare attenzione ma anche consenso.

Cosa aspettarsi prossimamente?

Se i dati attuali venissero confermati, il verdetto finale dovrebbe arrivare da uno scontro diretto tra Marco Berry e Ibiza Altea.

Tuttavia, chi segue il reality sa bene che i sondaggi non sono mai una sentenza definitiva. Il televoto ufficiale può riservare sorprese, soprattutto nelle ultime ore, quando entrano in gioco fandom organizzati e campagne social.

Inoltre, la puntata potrebbe essere influenzata da dinamiche interne alla Casa: confronti, clip e rivelazioni possono spostare l’opinione del pubblico anche all’ultimo momento.

Il verdetto resta aperto

Il quadro sembra chiaro ma non definitivo. Antonella Elia appare al momento la più al sicuro, mentre la vera battaglia si gioca tra Marco Berry e Ibiza Altea.

Se dovessimo affidarci esclusivamente ai numeri attuali, Ibiza sembra leggermente più esposta al rischio eliminazione. Ma la distanza è minima e tutto può cambiare.

Ed è proprio questo il bello del Grande Fratello Vip: fino all’ultimo secondo, nulla è davvero deciso.