Maurizio Micheli, chi è il marito di Benedicta Boccoli: età, carriera e il figlio Guido

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Da oltre venticinque anni Maurizio Micheli e Benedicta Boccoli formano una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo. Nonostante le differenze d’età e alcune scelte di vita fuori dagli schemi, i due sono riusciti a costruire un rapporto solido, culminato nel matrimonio celebrato dopo una lunga relazione.

Attore, comico e autore, Maurizio Micheli è un volto molto conosciuto dal pubblico italiano grazie a teatro, cinema e televisione. Al suo fianco, da molti anni, c’è Benedicta Boccoli, con la quale ha condiviso gioie e momenti difficili. Chi è Maurizio Micheli? Come è nata la sua storia d’amore con Benedicta Boccoli? E chi è il figlio Guido?

Maurizio Micheli: età e carriera dell’attore

Maurizio Micheli è nato a Livorno il 30 maggio 1947, anche se è cresciuto a Bari. Dopo gli studi tra Milano e Bologna, ha iniziato a costruire una brillante carriera nel mondo dello spettacolo.

Nel corso degli anni ha lavorato con alcuni dei più importanti registi italiani, tra cui Ettore Scola, Dino Risi, Neri Parenti e Carlo Vanzina. Il grande pubblico lo ha apprezzato soprattutto come attore brillante e protagonista di numerose commedie teatrali e televisive.

La sua lunga esperienza artistica lo ha reso uno dei volti più riconoscibili dello spettacolo italiano, dividendosi tra teatro, cinema e programmi televisivi.

Maurizio Micheli e Benedicta Boccoli: una storia d’amore durata oltre 25 anni

La relazione tra Maurizio Micheli e Benedicta Boccoli è iniziata nel 1998, dopo essersi conosciuti alcuni anni prima in ambito lavorativo.

Per molto tempo la coppia ha scelto di vivere il rapporto lontano dalle convenzioni, preferendo abitazioni separate e rinunciando al matrimonio. Una decisione che entrambi hanno più volte definito importante per mantenere vivo l’equilibrio della relazione.

Dopo oltre venticinque anni insieme, però, i due hanno deciso di sposarsi con una cerimonia civile celebrata nell’agosto 2025. Una scelta arrivata dopo una lunga storia caratterizzata da complicità, rispetto e grande riservatezza.

Maurizio Micheli: chi è il figlio Guido

Prima della relazione con Benedicta Boccoli, Maurizio Micheli è stato sposato con l’attrice e doppiatrice Daniela Nobili.

Dal loro matrimonio è nato Guido Micheli, che ha sempre vissuto lontano dal mondo dello spettacolo e dai riflettori mediatici. Nel corso degli anni l’attore ha parlato raramente della propria vita privata, preferendo mantenere la massima discrezione sulla famiglia.

Oggi Maurizio Micheli è anche nonno e continua a dedicarsi alla carriera artistica. Pur non avendo avuto figli con Benedicta Boccoli, i due hanno costruito un rapporto duraturo che rappresenta una delle storie d’amore più solide del panorama televisivo e teatrale italiano.