Chi è Umberto Gaudino, l'ex ballerino di Amici: fidanzata, carriera, età e vita privata

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Tra gli ospiti di Verissimo c’è anche Umberto Gaudino, uno dei ballerini più amati dal pubblico di Amici. Nel corso degli anni il danzatore napoletano ha conquistato una crescente popolarità grazie al talento, ai numerosi successi nelle competizioni internazionali e al percorso nel talent di Maria De Filippi.

Prima di diventare uno dei professionisti più apprezzati della scuola di Amici, Gaudino ha costruito una carriera di alto livello nel mondo della danza sportiva, arrivando a competere e vincere in importanti tornei internazionali. Chi è Umberto Gaudino? Come è arrivato ad Amici? E cosa sappiamo della sua vita privata?

Umberto Gaudino: età, origini e successi nella danza

Umberto Gaudino è nato il 18 aprile 1990 a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli. La passione per la danza arriva molto presto: inizia infatti a ballare all’età di cinque anni e negli anni successivi trasforma quella passione in una vera professione.

Da adolescente partecipa a numerose competizioni nazionali e internazionali, ottenendo risultati prestigiosi. Nel 2008 raggiunge la finale dei Campionati Mondiali ed Europei di danza, mentre l’anno successivo conquista il titolo italiano nella sua categoria.

Nel corso della carriera prende parte a gare in diversi Paesi e si afferma come uno dei ballerini di latino-americano più apprezzati della sua generazione.

Umberto Gaudino: da Ballando con le Stelle ad Amici

Prima del successo ad Amici, Umberto Gaudino si fa conoscere dal grande pubblico grazie a Ballando con le Stelle.

Nel programma di Milly Carlucci ricopre il ruolo di maestro e riesce a mettersi in evidenza per il suo talento e la sua capacità di insegnamento. La svolta arriva però nel 2019 quando entra nella scuola di Amici come concorrente.

Durante il percorso nel talent conquista il pubblico e riesce a raggiungere le fasi finali della competizione. Al termine dell’edizione, Maria De Filippi gli propone di entrare nel cast dei ballerini professionisti del programma.

Da quel momento Umberto diventa una presenza fissa di Amici, partecipando alle successive edizioni e consolidando il proprio legame con il talent di Canale 5.

Umberto Gaudino: è fidanzato? Cosa sappiamo della vita privata

Per quanto riguarda la vita sentimentale, Umberto Gaudino ha sempre mantenuto un profilo molto riservato.

In passato ha avuto una lunga relazione con la ballerina danese Louise Heise, compagna di vita e di ballo per diversi anni. Dopo la fine della storia, il ballerino ha scelto di tenere lontana dai riflettori la propria sfera privata.

Negli anni si è parlato anche di un presunto flirt con Martina Miliddi, ex allieva di Amici, ma le indiscrezioni non hanno mai trovato conferme ufficiali.

Al momento non risultano relazioni pubbliche e Umberto continua a concentrarsi principalmente sulla carriera artistica, dividendosi tra televisione, danza e insegnamento.