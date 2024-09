MattinataèXtraordinaria2024: concerto all’alba con il “TrioIn3cci”

14 settembre, ore 06.00 – Sagrato della Chiesa Santa Maria della Luce



Il 14 settembre lasciatevi trasportare dalla magia del Concerto all’Alba con il “Trio In3cci”, produzione dell’Orchestra ICO Suoni del Sud, sostenuta dal Teatro Pubblico Pugliese.

L’appuntamento con il “Concerto dall’opera al cinema” è alle 6 del mattino sul Sagrato della Chiesa Santa Maria della Luce di Mattinata. Sarà un’occasione unica per celebrare con la magia della musica, in un’atmosfera incantevole, l’emozione dell’alba che darà inizio ai festeggiamenti per la Festa Patronale in onore di Santa Maria della Luce con un evento davvero speciale.

“Per il terzo anno consecutivo, Mattinata, grazie al sostegno del Teatro Pubblico Pugliese, ospita il concerto all’alba. Un evento atteso sia dai residenti che dai turisti che anche a metà settembre raggiungono la nostra città. Lo spettacolo del sorgere del Sole, accompagnato dalle note dell’Orchestra Suoni del Sud, ci regalerà emozioni uniche” sottolinea l’assessore all’Industria Turistica del Comune di Mattinata Paolo Valente.

SCHEDA

Concerto dall’opera al cinema è uno spettacolo musicale esclusivo, in cui i solisti, in veste di protagonisti, ripercorreranno le più affascinanti e indimenticabili arie d’opera e colonne sonore italiane, proponendo così al pubblico un repertorio unico in forma di concerto. Il tutto è reso ancora più interessante da aneddoti, notizie e curiosità raccontate dagli esecutori.

Il concerto è proposto dal trio In3cci (Tromba, pianoforte e percussioni) formazione che si è esibita in importanti festival e rassegne musicali (Avola, Modena, Orvieto, Pescara, Taranto, Lucera, Pordenone, Grosseto, Foggia, Lanciano, Terni. Messina) ed ha sempre riscosso un caloroso apprezzamento dal pubblico presente in sala. I musicisti che lo compongono hanno maturato le loro esperienze in prestigiose orchestre italiane (Accademia di Santa Cecilia, Orchestra Teatro Petruzzelli di Bari, Sinfonica di Bari, Solisti dauni, sinfoniche di Lecce e Bari, trasmissioni RAI).