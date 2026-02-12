[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Mattinata, Stefano Guerra è stato eletto Presidente della 65a sessione della Commissione per lo Sviluppo Sociale dell’ONU.🇺🇳

La Commissione svolge un ruolo fondamentale nella promozione di politiche sociali a sostegno degli obiettivi generali di sviluppo delle Nazioni Unite, in particolare per quanto riguarda l’eliminazione della povertà, la promozione dell’inclusione sociale e la garanzia di un lavoro e di un salario dignitoso per tutti/e.🤩

Siamo tutti orgogliosi di Stefano e di questo suo straordinario riconoscimento internazionale. Il mio augurio personale e a nome di tutta la nostra Comunità affinché questo figlio di Mattinata possa continuare in questo suo percorso di vita e di grande prestigio.⭐️

Ad maiora, Stefano!🇮🇹

Michele Bisceglia

Sindaco di Mattinata