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Gargano Sailing Club: un altro grande evento di vela giovanile a Manfredonia

Dal 29 ottobre al 1° novembre la Tappa Nazionale Open ILCA, valida per le selezioni ai Campionati Europei 2027. Equipaggi in arrivo il 28 ottobre.

Manfredonia si prepara ad accogliere un nuovo, grande appuntamento con la vela nazionale. Dal 29 ottobre al 1° novembre 2026, il Golfo di Manfredonia ospiterà la IIª Tappa del Trofeo Open ILCA Italia – Selezione ai Campionati Europei 2027, una manifestazione di rilievo che richiamerà atleti ed equipaggi provenienti da diverse parti d’Italia, attese oltre 300 barche. L’arrivo delle imbarcazioni e degli equipaggi è previsto per mercoledì 28 ottobre, quando entrerà nel vivo la macchina organizzativa in vista delle prove in mare.

Campo base il borgo marinaro di Manfredonia: Centro Nautico Sportivo Manfredonia. Ancora una volta, la Gargano Sailing Club, in collaborazione con la Federazione Italiana Vela (FIV), porta a Manfredonia un grande evento di vela giovanile, confermando il proprio impegno nella promozione dello sport velico e nella crescita delle nuove generazioni di atleti. La classe ILCA, protagonista della vela agonistica nazionale e internazionale, offrirà ai partecipanti l’opportunità di confrontarsi in acqua in una competizione importante nel percorso di selezione verso i Campionati Europei 2027.

L’appuntamento conferma la capacità della Gargano Sailing Club di attrarre manifestazioni sportive di alto livello e di valorizzare il Golfo di Manfredonia come campo di regata e luogo di incontro per la comunità velica italiana. Non soltanto sport, ma anche promozione del territorio, turismo e opportunità per le attività economiche locali (per chi lo capisce).

L’arrivo degli equipaggi e dei loro accompagnatori rappresenta un’occasione per far conoscere le bellezze della città e del Gargano, mettendo il mare al centro di un progetto di sviluppo e valorizzazione. La vela torna così protagonista a Manfredonia, con la passione dei giovani atleti, il lavoro degli organizzatori e la collaborazione della Federazione Italiana Vela. Occhi puntati al mare: Manfredonia è pronta a spiegare le vele. Buon vento a tutti noi!