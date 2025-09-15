[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Mattinata, l’arrivo del Cardinale Bassetti

✨ Oggi la comunità di Mattinata ha accolto con grande gioia e profonda emozione Sua Eminenza il Signor Cardinale Gualtiero Bassetti, Presidente Emerito della CEI.

Un incontro ricco di fede, spiritualità e condivisione, che ha rafforzato il legame tra la nostra comunità e la Chiesa.

La presenza del Cardinale Bassetti è stata per tutti noi un dono prezioso e un’occasione di grazia.

🙏 Con gratitudine e affetto, diciamo: Benvenuto a Mattinata, Eminenza!