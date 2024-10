Mattinata, il sindaco presenta la nuova giunta



Sono molto felice e orgoglioso di aver firmato stamattina i decreti di nomina degli assessori per la composizione della nuova giunta comunale. Sono grato a tutte le persone che con me hanno lavorato in questi giorni per permettermi, in assoluta libertà di scelta, di sostanziare e rafforzare un gruppo di persone che lavora assieme ormai da quattro anni e che in maniera matura e responsabile si impegna quotidianamente per il Bene della nostra Comunità.✍️🇮🇹

Paolo Valente è il nuovo Vice Sindaco, continuerà a lavorare sul Turismo e si occuperà anche del Bilancio e delle Attività Produttive. Raffaella Santoro continuerà a prendersi cura dei nostri concittadini con le deleghe al Welfare oltre che di quelle relative al mondo della Scuola. Rosanna Ciuffreda gestirà, oltre alle deleghe relative al Mondo rurale, anche quella all’Urbanistica e alle politiche abitative. Matteo Nobile new entry in giunta, al quale vanno tutti i nostri auguri di buon lavoro si prenderà cura del nostro Paese con le deleghe relative alla Qualità della Vita, all’Igiene urbana oltre a quelle dello Sport e delle Politiche giovanili.👍

Sarà mia responsabilità continuare ad occuparmi degli Affari generali, dei Lavori Pubblici, della legalità e della efficienza dei processi amministrativi, della Sicurezza con l’ausilio della Polizia Locale nel costante impegno nel solco dell’antimafia sociale e dell’antiracket.💪

Ringrazio il nostro Capogruppo consiliare di maggioranza Marcello Di Bari per avermi aiutato in questo momento importante della nostra vicenda amministrativa offrendomi un profilo di assoluta affidabilità oltre che di esperta capacità politica nel saper interpretare e affrontare con noi tutti la delicata contingenza nella quale l’Amministrazione è venuta a trovarsi.🤝

Ringrazio tutti i consiglieri di maggioranza che, come sempre, mi hanno permesso di vivere le giornate di quest’ultima settimana in assoluta tranquillità con spirito sempre collaborativo e mai ostativo.😊

La dimostrazione esemplare di come anche le situazioni complesse possano essere gestite con responsabilità e pacatezza, determinazione e rispetto, con etica e consapevolezza, con logica e maturità. Come abbiamo fatto sin dal nostro insediamento senza mai cedere alla tentazione della polemica. Allora, avanti così e buon lavoro a noi tutti per un futuro sano e prospero per la nostra Mattinata.💚

Ringrazio infine ogni singolo cittadino che in questi giorni ci ha fatto sentire la propria vicinanza e la propria collaborazione. Questa affettuosa attestazione di stima ci permette di rafforzare la consapevolezza di essere sulla Buona strada, per continuare, un passo alla volta, il lavoro intrapreso quattro anni fa.✅

Michele Bisceglia Sindaco di Mattinata