Mattinata, il sindaco Bisceglia: “Puglia a tutela dei Faraglioni”

Nelle ultime ore, a seguito del crollo dell’arco degli innamorati di Melendugno e del clamore che questo evento ha causato, si sono susseguiti articoli a mezzo stampa e tv sul presunto imminente crollo di uno dei Faraglioni di Mattinata.

Sento il dovere di intervenire per rassicurare i miei concittadini, gli operatori economici e turistici oltre che tutti gli appassionati delle bellezze paesaggistiche del nostro amato territorio, le associazioni ambientaliste che ringrazio per l’attenzione al tema e a chiunque abbia a cuore i Faraglioni di Mattinata conosciuti in tutto il mondo.

L’Amministrazione comunale si è negli anni, anche precedenti al mio mandato, interessata concretamente alla tematica e ha proposto una progettazione atta alla messa in sicurezza e alla protezione dei due monoliti che però poi, non ha ricevuto i pareri d’approvazione dagli entri sovracomunali preposti. Questo va ricordato per amor di verità e nel rispetto di ogni ente sovraccomunale che nel pieno delle proprie prerogative può e deve pronunciarsi sulle progettazioni proposte dai comuni. Il Comune di Mattinata confida nella leale collaborazione con chi è chiamato alla risoluzione condivisa di questa annosa problematica.

Detto questo, posso confermare che a tal proposito l’assessore regionale Raffaele Piemontese mi ha già fatto sentire la propria concreta vicinanza riportandomi l’impegno del presidente Antonio Decaro atto a intervenire rapidamente a tutela dei Faraglioni.

Entrambi hanno saggiamente ricordato nelle loro dichiarazioni che “questi fenomeni sono frutto dell’erosione naturale accentuata dagli eventi metereologici sempre più estremi a causa dei cambiamenti climatici e che la Regione Puglia sarà al fianco dei Comuni per realizzare interventi di difesa delle coste sapendo che purtroppo i fenomeni naturali non possono essere fermati ma solo rallentati e mitigati.” La Regione si è quindi impegnata a “mettere a disposizione, dove necessario, i tecnici della struttura commissariale per il dissesto idrogeologico e dell’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio, per sostenere progettazione ed esecuzione degli interventi. Proteggere la costa richiede tempi certi e collaborazione tra tutti gli enti.”

Sarà mia premura aggiornare tutti sullo stato di questa complessa vicenda che ci vede tutti protesi, con grande senso di responsabilità, alla soluzione di questa delicata situazione. E l’invito che faccio a tutti è proprio quello di essere autenticamente responsabili al fine della salvaguardia di questo patrimonio naturalistico inestimabile.

Michele Bisceglia

Sindaco di Mattinata