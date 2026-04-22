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Mattinata capitale delle orchidee spontanee. Dal 23 al 26 aprile torna Orchidays

Tutto pronto per Orchidays, la rassegna dedicata alle orchidee spontanee in programma a Mattinata dal 23 al 26 aprile. Un evento assai atteso, giunto alla sua quarta edizione, che trasformerà il borgo garganico, custode di oltre il 30% dell’intero patrimonio di orchidee italiano, in un laboratorio floreale a cielo aperto.

Tante le attività previste, per grandi e piccoli, botanici e appassionati, famiglie e gruppi organizzati.

Il programma

Si comincia il 23 aprile con “Andar per orchidee”, passeggiata naturalistica con la naturalista ed esperta di orchidee Angela Rossini, che darà la possibilità di far conoscere la straordinaria e spontanea bellezza delle orchidee lungo i sentieri di Monte Sacro. Nella stessa giornata i laboratori tematici di “Baby Natural Experience” e “Mattinata Eco-Walking”, passeggiata ecologica tra le vie di Mattinata con l’obiettivo di ripulire dai rifiuti un’area del borgo di Mattinata.

Il 24 aprile spazio ancora ad “Andar per orchidee”, ma saranno ben più che corollario “Spring Orienteering”, experience di orientamento in natura, “Eco-letture. Pagine in movimento”, passeggiata ecologica tra fiori e libri, “The Sound of Silence”, escursione in notturna tra i sentieri di Monte Saraceno, e il “Podolic Fest”, iniziativa che si pone a metà tra valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche del territorio e musica dal vivo.

Ricche di appuntamenti sono le giornate di 25 e 26 aprile.

Il 25 aprile è in programma “Orchirace”, la corsa amatoriale non competitiva di 7 km nel cuore della natura, e per chi ama unire sport e musica, in programma la “Silent Natural Fit”, una passeggiata tra i sentieri fioriti con le cuffie per la musica alle orecchie. Oltre a questi, ecco ancora “Andar per orchidee” mentre dal pomeriggio fino a sera, con “Ambarabà-riciclo-clò”, tante iniziative di intrattenimento a animazione a tema green in corso Matino.

A chiudere il cerchio, il 26 aprile, “Trekking del Gargano”, dedicato agli amanti delle passeggiate in natura, “Walking Slow and Green”, che in collaborazione con Slow Food Manfredonia, consentirà di apprezzare le tipicità enogastronomiche del territorio al culmine di un’escursione en plein air, e“Sulle tracce della natura”, escursione dedicata ai più piccoli dedicata alla ricerca delle orchidee. Sempre presenti le passeggiate “Andar per orchidee”, mentre in serata gran finale con un concerto dell’Orchestra Filarmonica Pugliese dedicato al cantautorato italiano.

Nel corso della rassegna, inoltre, ci saranno momenti di approfondimento, presentazioni di libri, conversazioni a tema green.

La rassegna

L’obiettivo della rassegna è dare valore a uno dei patrimoni più ricchi d’Europa. Nella zona del borgo di Mattinata si contano oltre 60 delle 93 specie censite nel Parco del Gargano, su un totale di circa 190 specie conosciute in tutta Italia.

Orchidays è l’occasione per immergersi in un ecosistema ad alta biodiversità e conoscere la storia di un territorio e del suo fiore simbolo. Negli anni ha attratto migliaia tra turisti, appassionati di microfotografia, trekking, studiosi provenienti da tutta Europa, in ogni momento dell’anno.

L’evento è organizzato dalla società di eventi Studio360 e dal Comune di Mattinata, in collaborazione con Ente Nazionale Parco Del Gargano e Regione Puglia. A questo link è possibile consultare il programma dettagliato del festival e registrarsi per partecipare alle attività gratuite.