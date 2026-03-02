Mattinata

Mattinata, Bisceglia si ricandida: “Il percorso continua”

Redazione2 Marzo 2026
“Spero di essere stato all’altezza” dice il sindaco uscente Michele Bisceglia in un video “Ti scrivo per chiederti di continuare ad essere ancora a tua disposizione. Famiglia e cittadini mi dicono: ‘Michele, continua!’. Abbiamo raggiunto tanti traguardi ma i più belli sono quelli che dobbiamo ancora meritarci. Con me ci sono tanti nuovi compagni di viaggio e altri che già conosci. Il tuo nome è tornato ad essere raccontato e riconosciuto come merita. L’impegno sarà quello di sempre, per ogni mattinatese. Siamo diventati una comunità unita, questo percorso continua”.

